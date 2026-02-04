Cinéma Les Templiers Nous l’orchestre en présence du réalisateur Philippe Béziat Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Nous l’orchestre en présence du réalisateur Philippe Béziat

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Nous l’orchestre

1h30



Projection en présence du réalisateur, Philippe Béziat, et suivie d’un échange.

En partenariat avec l’association Les Écrans de la Drôme et le Conservatoire de Montélimar.



Réalisé par Philippe Béziat

France documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We the orchestra

1h30



Screening in the presence of director Philippe Béziat, followed by a discussion.

In partnership with Les Écrans de la Drôme and the Montélimar Conservatory.



Directed by Philippe Béziat

France documentary

L’événement Cinéma Les Templiers Nous l’orchestre en présence du réalisateur Philippe Béziat Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération