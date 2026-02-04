Cinéma Les Templiers Nous l’orchestre en présence du réalisateur Philippe Béziat Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Nous l’orchestre
1h30
Projection en présence du réalisateur, Philippe Béziat, et suivie d’un échange.
En partenariat avec l’association Les Écrans de la Drôme et le Conservatoire de Montélimar.
Réalisé par Philippe Béziat
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
We the orchestra
1h30
Screening in the presence of director Philippe Béziat, followed by a discussion.
In partnership with Les Écrans de la Drôme and the Montélimar Conservatory.
Directed by Philippe Béziat
France documentary
