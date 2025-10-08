Cinéma Les Templiers Nouvelle vague Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-28
2025-10-08
Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle, racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
This is the story of Godard shooting Breathless, told in the style and spirit of Godard shooting Breathless.
German :
Dies ist die Geschichte von Godard, der À bout de souffle dreht, erzählt im Stil und Geist von Godard, der À bout de souffle dreht.
Italiano :
Questa è la storia di Godard che gira Senza fiato, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Senza fiato.
Espanol :
Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.
