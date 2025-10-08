Cinéma Les Templiers Nouvelle vague Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-28

2025-10-08

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle, racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

This is the story of Godard shooting Breathless, told in the style and spirit of Godard shooting Breathless.

German :

Dies ist die Geschichte von Godard, der À bout de souffle dreht, erzählt im Stil und Geist von Godard, der À bout de souffle dreht.

Italiano :

Questa è la storia di Godard che gira Senza fiato, raccontata nello stile e nello spirito di Godard che gira Senza fiato.

Espanol :

Esta es la historia de Godard filmando Sin aliento, contada con el estilo y el espíritu de Godard filmando Sin aliento.

