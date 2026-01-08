Cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar mercredi 11 février 2026.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-17

2026-02-11

Réalisé par Irene Iborra Rizo
Espagne animation
1h11

à partir de 8 ans
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Irene Iborra Rizo
Spain animation
1h11

ages 8 and up

L’événement Cinéma Les Templiers Olivia Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération