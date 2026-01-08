Cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Olivia Place du Temple Montélimar mercredi 11 février 2026.
Cinéma Les Templiers Olivia
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-11
Réalisé par Irene Iborra Rizo
Espagne animation
1h11
à partir de 8 ans
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Directed by Irene Iborra Rizo
Spain animation
1h11
ages 8 and up
L’événement Cinéma Les Templiers Olivia Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération