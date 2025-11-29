Cinéma Les Templiers On mange quoi ? dans le cadre du festival Alimenterre Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain
1h30
Réalisé par Bertrand Delapierre et Sophie Roland
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
What’s for dinner? Ideas for better eating tomorrow
1h30
Directed by Bertrand Delapierre and Sophie Roland
France documentary
German :
Was sollen wir essen? Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können
1h30
Regie: Bertrand Delapierre und Sophie Roland
Frankreich Dokumentarfilm
Italiano :
Cosa c’è per cena? Idee per un’alimentazione migliore in futuro
1h30
Diretto da Bertrand Delapierre e Sophie Roland
Francia documentario
Espanol :
¿Qué hay para cenar? Ideas para comer mejor en el futuro
1h30
Dirigido por Bertrand Delapierre y Sophie Roland
Francia documental
