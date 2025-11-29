Cinéma Les Templiers On mange quoi ? dans le cadre du festival Alimenterre Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers On mange quoi ? dans le cadre du festival Alimenterre

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-29 18:00:00

On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

1h30

Réalisé par Bertrand Delapierre et Sophie Roland

France documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

What’s for dinner? Ideas for better eating tomorrow

1h30

Directed by Bertrand Delapierre and Sophie Roland

France documentary

German :

Was sollen wir essen? Ideen, wie wir uns morgen besser ernähren können

1h30

Regie: Bertrand Delapierre und Sophie Roland

Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Cosa c’è per cena? Idee per un’alimentazione migliore in futuro

1h30

Diretto da Bertrand Delapierre e Sophie Roland

Francia documentario

Espanol :

¿Qué hay para cenar? Ideas para comer mejor en el futuro

1h30

Dirigido por Bertrand Delapierre y Sophie Roland

Francia documental

