Cinéma Les Templiers On vous croit suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Place du Temple Montélimar mardi 2 décembre 2025.
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-02 20:30:00
On vous croit 1h18
Berlinale 2025
Reims Polar 2025
Tout public avec avertissement
Réalisé par Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys
Avec Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods
Belgique drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
We believe you 1h18
Berlinale 2025
Reims Polar 2025
All audiences with warning
Directed by Charlotte Devillers and Arnaud Dufeys
With Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods
Belgium drama
German :
Wir glauben Ihnen 1h18
Berlinale 2025
Reims Polar 2025
Jedermann mit Vorwarnung
Regie: Charlotte Devillers und Arnaud Dufeys
Mit Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods
Belgien Drama
Italiano :
Noi ti crediamo 1h18
Berlinale 2025
Reims Polar 2025
Per tutti i pubblici con avvertenza
Regia di Charlotte Devillers e Arnaud Dufeys
Con Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods
Belgio drammatico
Espanol :
Creemos en ti 1h18
Berlinale 2025
Reims Polar 2025
Todos los públicos con advertencia
Dirigida por Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys
Con Myriem Akheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods
Bélgica drama
