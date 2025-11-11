Cinéma Les Templiers Orfeu negro Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Orfeu negro Place du Temple Montélimar mardi 11 novembre 2025.
Cinéma Les Templiers Orfeu negro
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 16:15:00
fin : 2025-11-11 18:15:00
Date(s) :
2025-11-11
Orfeu negro 1h45 vost
Palme d’Or Cannes 1959
Réalisé par Marcel Camus
Avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
France, Brésil musical
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Orfeu negro 1h45 ? vost
Palme d?Or ? Cannes 1959
Directed by Marcel Camus
Starring Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
France, Brazil musical
German :
Orfeu negro 1h45 ? vost
Goldene Palme ? Cannes 1959
Regie: Marcel Camus
Mit Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
Frankreich, Brasilien Musical
Italiano :
Orfeu negro 1h45 ? vost
Palma d’oro? Cannes 1959
Regia di Marcel Camus
Interpreti: Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
Francia, Brasile musical
Espanol :
Orfeu negro 1h45 ? vost
Palma de Oro ? Cannes 1959
Dirigida por Marcel Camus
Protagonistas Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
Francia, Brasil musical
L’événement Cinéma Les Templiers Orfeu negro Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération