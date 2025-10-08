Cinéma Les Templiers Oui Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-08

Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025

German :

Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025

Italiano :

Quinzaine des Réalisateurs ? Cannes 2025

Espanol :

Quincena de Realizadores ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Oui Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération