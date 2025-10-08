Cinéma Les Templiers Oui Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-14
2025-10-08
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025
German :
Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025
Italiano :
Quinzaine des Réalisateurs ? Cannes 2025
Espanol :
Quincena de Realizadores ? Cannes 2025
