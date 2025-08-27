Cinéma Les Templiers Perla Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-02
2025-08-27
1h50 vost
Réalisé par Alexandra Makarová
Avec Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego
Autriche, Slovaquie / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h50 ? vost
Directed by Alexandra Makarová
With Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego
Austria, Slovakia / drama
German :
1h50 ? vost
Regie: Alexandra Makarová
Mit Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego
Österreich, Slowakei / Drama
Italiano :
1h50 ? vost
Regia di Alexandra Makarová
Con Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego
Austria, Slovacchia / drammatico
Espanol :
1h50 ? vost
Dirigida por Alexandra Makarová
Protagonizada por Rebeka Poláková, Simon Schwarz, Carmen Diego
Austria, Eslovaquia / drama
L’événement Cinéma Les Templiers Perla Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération