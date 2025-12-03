Cinéma Les Templiers Pompéi, sotto le nuvole Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Pompéi, sotto le nuvole Place du Temple Montélimar mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Pompéi, sotto le nuvole
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-03
Réalisé par Gianfranco Rosi
Italie documentaire
1h55 vost
Prix spécial du jury Mostra de Venise 2025
Festival du Cinéma Italien 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Gianfranco Rosi
Italy documentary
1:55 ? vost
Special Jury Prize ? Venice Film Festival 2025
Italian Film Festival 2025
German :
Regie: Gianfranco Rosi
Italien Dokumentarfilm
1h55 ? vost
Sonderpreis der Jury ? Filmfestspiele von Venedig 2025
Italienisches Filmfestival 2025
Italiano :
Regia di Gianfranco Rosi
Italia documentario
1h55 ? vost
Premio Speciale della Giuria ? Mostra del Cinema di Venezia 2025
Festival del Cinema Italiano 2025
Espanol :
Dirigida por Gianfranco Rosi
Italia documental
1h55 ? vost
Premio Especial del Jurado ? Festival de Venecia 2025
Festival de Cine Italiano 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Pompéi, sotto le nuvole Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération