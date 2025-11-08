Cinéma les Templiers Premières neiges Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Premières neiges

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-24

Un programme de sept courts-métrages. 37 min.

à partir de 3 ans

Collectif

France animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A program of seven short films. 37 min.

ages 3 and up

Collectif

France animation

German :

Ein Programm aus sieben Kurzfilmen. 37 Min.

ab 3 Jahren

Kollektiv

Frankreich Animation

Italiano :

Programma di sette cortometraggi. 37 min.

da 3 anni

Collettivo

Francia animazione

Espanol :

Programa de siete cortometrajes. 37 min.

a partir de 3 años

Colectivo

Francia animación

L’événement Cinéma les Templiers Premières neiges Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération