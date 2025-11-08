Cinéma les Templiers Premières neiges Place du Temple Montélimar
Cinéma les Templiers Premières neiges Place du Temple Montélimar mercredi 24 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-24
Un programme de sept courts-métrages. 37 min.
à partir de 3 ans
Collectif
France animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
A program of seven short films. 37 min.
ages 3 and up
Collectif
France animation
German :
Ein Programm aus sieben Kurzfilmen. 37 Min.
ab 3 Jahren
Kollektiv
Frankreich Animation
Italiano :
Programma di sette cortometraggi. 37 min.
da 3 anni
Collettivo
Francia animazione
Espanol :
Programa de siete cortometrajes. 37 min.
a partir de 3 años
Colectivo
Francia animación
