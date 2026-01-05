Cinéma Les Templiers Promesse avec l’Association Madysson’s Hope Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Promesse avec l’Association Madysson’s Hope

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Film suivi d’un échange

1h44



Réalisé par Thomas Hug de Larauze et Laurène Hug de Larauze

France documentaire

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Film followed by discussion

1h44



Directed by Thomas Hug de Larauze and Laurène Hug de Larauze

France documentary

