Cinéma Les Templiers Promesse avec l’Association Madysson’s Hope Place du Temple Montélimar samedi 28 février 2026.
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Film suivi d’un échange
1h44
Réalisé par Thomas Hug de Larauze et Laurène Hug de Larauze
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Film followed by discussion
1h44
Directed by Thomas Hug de Larauze and Laurène Hug de Larauze
France documentary
