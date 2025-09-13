Cinéma Les Templiers Put your soul on your hand and walk en avant-première Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Samedi 2025-09-13 18:45:00
2025-09-13
1h50 vost
ACID Cannes 2025
Réalisé par Sepideh Farsi
France, Palestine / documentaire
Dans le cadre de la sélection Retour de Cannes avec le GNCR
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h50 ? vost
ACID Cannes 2025
Directed by Sepideh Farsi
France, Palestine / documentary
As part of the Retour de Cannes selection with the GNCR
German :
1h50 ? vost
ACID Cannes 2025
Regie: Sepideh Farsi
Frankreich, Palästina / Dokumentarfilm
Im Rahmen der Auswahl Retour de Cannes mit dem GNCR
Italiano :
1h50 ? vost
ACIDO Cannes 2025
Diretto da Sepideh Farsi
Francia, Palestina / documentario
Nell’ambito della selezione Retour de Cannes con la GNCR
Espanol :
1h50 ? vost
ACID Cannes 2025
Dirigida por Sepideh Farsi
Francia, Palestina / documental
En el marco de la selección Retour de Cannes con el GNCR
