Cinéma Les Templiers Put your soul on your hand and walk en avant-première Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Samedi 2025-09-13 18:45:00

1h50 vost

ACID Cannes 2025

Réalisé par Sepideh Farsi

France, Palestine / documentaire

Dans le cadre de la sélection Retour de Cannes avec le GNCR

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h50 ? vost

ACID Cannes 2025

Directed by Sepideh Farsi

France, Palestine / documentary

As part of the Retour de Cannes selection with the GNCR

German :

1h50 ? vost

ACID Cannes 2025

Regie: Sepideh Farsi

Frankreich, Palästina / Dokumentarfilm

Im Rahmen der Auswahl Retour de Cannes mit dem GNCR

Italiano :

1h50 ? vost

ACIDO Cannes 2025

Diretto da Sepideh Farsi

Francia, Palestina / documentario

Nell’ambito della selezione Retour de Cannes con la GNCR

Espanol :

1h50 ? vost

ACID Cannes 2025

Dirigida por Sepideh Farsi

Francia, Palestina / documental

En el marco de la selección Retour de Cannes con el GNCR

