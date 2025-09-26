Cinéma les Templiers Renoir Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-30
2025-09-26
Renoir
1h59 vost
Compétition Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Renoir
1h59 ? vost
Competition ? Cannes 2025
German :
Renoir
1h59 ? vost
Wettbewerb ? Cannes 2025
Italiano :
Renoir
1h59 ? vost
Concorso ? Cannes 2025
Espanol :
Renoir
1h59 ? vost
Competición ? Cannes 2025
