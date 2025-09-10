Cinéma Les Templiers Retour de Cannes avec le GNCR Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Retour de Cannes avec le GNCR

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-28

2025-09-10

Avant-premières, séances spéciales, rencontres.

Cette année quatre films vous sont proposés, dont 3 avant-premières en partenariat avec le Festival De l’écrit à l’écran.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Previews, special screenings, encounters.

Four films are on offer this year, including 3 previews in partnership with the Festival De l’écrit à l’écran.

German :

Vorpremieren, Sondervorstellungen, Begegnungen.

Dieses Jahr werden Ihnen vier Filme angeboten, darunter drei Vorpremieren in Zusammenarbeit mit dem Festival De l’écrit à l’écran.

Italiano :

Anteprime, proiezioni speciali, incontri.

Quest’anno sono quattro i film proposti, di cui 3 anteprime in collaborazione con il Festival De l’écrit à l’écran.

Espanol :

Preestrenos, proyecciones especiales, encuentros.

Este año se ofrecen cuatro películas, 3 de ellas en preestreno en colaboración con el Festival De l’écrit à l’écran.

