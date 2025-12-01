Cinéma Les Templiers Santa & Cie avec le ciné-club jeune Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Santa & Cie avec le ciné-club jeune Place du Temple Montélimar samedi 20 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Santa & Cie avec le ciné-club jeune
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-20 15:45:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Santa & Cie (2017)
1h32
à partir de 8 ans
Réalisé par Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï
France comédie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Santa & Co (2017)
1h32
ages 8 and up
Directed by Alain Chabat
Starring Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï
France comedy
German :
Santa & Co (2017)
1h32
ab 8 Jahren
Regie: Alain Chabat
Mit Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï
Frankreich Komödie
Italiano :
Babbo Natale & Co (2017)
1h32
da 8 anni
Diretto da Alain Chabat
Con Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï
Francia commedia
Espanol :
Santa y compañía (2017)
1h32
a partir de 8 años
Dirigida por Alain Chabat
Protagonizada por Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï
Francia comedia
