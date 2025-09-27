Cinéma les Templiers Shaun le mouton, ferme en folie Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Shaun le mouton, ferme en folie Place du Temple Montélimar samedi 27 septembre 2025.

Cinéma les Templiers Shaun le mouton, ferme en folie

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-09-27

Un programme de quatre courts-métrages.

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A program of four short films.

German :

Ein Programm mit vier Kurzfilmen.

Italiano :

Un programma di quattro cortometraggi.

Espanol :

Un programa de cuatro cortometrajes.

L’événement Cinéma les Templiers Shaun le mouton, ferme en folie Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération