Cinéma les Templiers Silent Fallout avec l’association Les Amis de la Terre Place du Temple Montélimar vendredi 28 novembre 2025.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Silent Fallout : retombées silencieuses 1h16 vost
Réalisé par Hideaki Ito
Japon documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Silent Fallout 1h16 ? vost
Directed by Hideaki Ito
Japan documentary
German :
Silent Fallout: Stiller Niederschlag 1h16 ? vost
Regie: Hideaki Ito
Japan Dokumentarfilm
Italiano :
Silent Fallout 1h16 ? vost
Diretto da Hideaki Ito
Giappone documentario
Espanol :
Silent Fallout 1h16 ? vost
Dirigida por Hideaki Ito
Japón documental
