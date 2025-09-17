Cinéma Les Templiers Sirat avec le C2R Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : Mercredi 2025-09-17 18:00:00
Sirat avec le C2R (Centre de réhabilitation et de remédiation cognitive de Montélimar)
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Sirat with C2R (Montélimar cognitive rehabilitation center)
German :
Sirat mit C2R (Centre de réhabilitation et de remédiation cognitive de Montélimar)
Italiano :
Sirat con C2R (Centro di riabilitazione cognitiva di Montélimar)
Espanol :
Sirat con el C2R (centro de rehabilitación cognitiva de Montélimar)
