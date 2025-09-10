Cinéma Les Templiers Sirat Place du Temple Montélimar
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-09-10
fin : 2025-10-21
2025-09-10
1h55 vost
Prix du Jury Cannes 2025
Réalisé par Oliver Laxe
Avec Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid
Espagne, France / drame
English :
1h55 ? vost
Jury Prize ? Cannes 2025
Directed by Oliver Laxe
With Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid
Spain, France / drama
German :
1h55 ? vost
Preis der Jury ? Cannes 2025
Regie: Oliver Laxe
Mit Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid
Spanien, Frankreich / Drama
Italiano :
1h55 ? vost
Premio della giuria ? Cannes 2025
Diretto da Oliver Laxe
Con Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid
Spagna, Francia / drammatico
Espanol :
1h55 ? vost
Premio del Jurado ? Cannes 2025
Dirigida por Oliver Laxe
Con Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid
España, Francia / drama
