Cinéma Les Templiers Smashing Machine Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-02
2025-11-26
Smashing Machine 2h04 vost
Lion d’argent Prix de la mise en scène Mostra de Venise 2025
Réalisé par Benny Safdie
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin
États-Unis biopic
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Smashing Machine 2h04 ? vost
Silver Lion ? Director?s Award ? Venice Film Festival 2025
Directed by Benny Safdie
With Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin
United States biopic
German :
Smashing Machine 2h04 ? vost
Silberner Löwe ? Preis für die beste Regie ? Filmfestspiele von Venedig 2025
Regie: Benny Safdie
Mit Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin
Vereinigte Staaten Biopic
Italiano :
Smashing Machine 2h04 ? vost
Leone d’argento ? Premio per la regia ? Mostra del Cinema di Venezia 2025
Diretto da Benny Safdie
Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin
Stati Uniti biopic
Espanol :
Smashing Machine 2h04 ? vost
León de Plata ? Premio del Director ? Festival de Venecia 2025
Dirigida por Benny Safdie
Con Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin
Estados Unidos biopic
L’événement Cinéma Les Templiers Smashing Machine Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération