Cinéma Les Templiers Soulèvements Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-03-03

Date(s) :
2026-02-03

Réalisé par Thomas Lacoste
France documentaire
1h45
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Thomas Lacoste
France documentary
1h45

