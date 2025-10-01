Cinéma Les Templiers Soundtrack to a Coup d’État Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-07

2025-10-01

Soundtrack to a Coup d’État

2h30 vost

Réalisé par Johan Gimonprez

Belgique / documentaire

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Soundtrack to a Coup d?État

2:30 ? vost

Directed by Johan Gimonprez

Belgium / documentary

German :

Soundtrack zu einem Staatsstreich

2.30 Uhr ? vost

Regie: Johan Gimonprez

Belgien / Dokumentarfilm

Italiano :

Colonna sonora di un colpo di stato

2h30 ? vost

Diretto da Johan Gimonprez

Belgio / documentario

Espanol :

Banda sonora de un golpe de Estado

2h30 ? vost

Dirigida por Johan Gimonprez

Bélgica / documental

