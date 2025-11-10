Cinéma Les Templiers Soundtrack to a coup d’état Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Soundtrack to a coup d’état Place du Temple Montélimar lundi 10 novembre 2025.
Cinéma Les Templiers Soundtrack to a coup d’état
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Soundtrack to a Coup d’État 2h30 vost
Réalisé par Johan Gimonprez
Belgique documentaire
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Soundtrack to a Coup d?État 2h30 ? vost
Directed by Johan Gimonprez
Belgium documentary
German :
Soundtrack to a Coup d’État 2.30 ? vost
Regie: Johan Gimonprez
Belgien Dokumentarfilm
Italiano :
Colonna sonora di un colpo di Stato 2h30 ? vost
Diretto da Johan Gimonprez
Belgio documentario
Espanol :
Banda sonora de un golpe de Estado 2h30 ? vost
Dirigida por Johan Gimonprez
Bélgica documental
L’événement Cinéma Les Templiers Soundtrack to a coup d’état Montélimar a été mis à jour le 2025-10-07 par Montélimar Tourisme Agglomération