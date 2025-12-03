Cinéma Les Templiers Teresa Place du Temple Montélimar

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-23

2025-12-03

Réalisé par Teona Strugar Mitevska
Avec Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
Belgique, Macédoine biopic
1h44 vost
Mostra de Venise 2025 Compétition Orizzonti
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Teona Strugar Mitevska
Starring Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
Belgium, Macedonia biopic
1h44 ? vost
Venice Film Festival 2025 ? Orizzonti Competition

German :

Regie: Teona Strugar Mitevska
Mit Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
Belgien, Mazedonien Biopic
1h44 ? vost
Filmfestspiele von Venedig 2025 ? Wettbewerb Orizzonti

Italiano :

Regia di Teona Strugar Mitevska
Interpreti: Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
Belgio, Macedonia biopic
1h44 ? vost
Mostra del Cinema di Venezia 2025 ? Concorso Orizzonti

Espanol :

Dirigida por Teona Strugar Mitevska
Protagonistas Noomi Rapace, Sylvia Hoeks, Nikola Ristanovski
Bélgica, Macedonia biopic
1h44 ? vost
Festival de Venecia 2025 ? Competición Orizzonti

