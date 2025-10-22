Cinéma Les Templiers The Chronology of Water Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers The Chronology of Water Place du Temple Montélimar mercredi 22 octobre 2025.
Cinéma Les Templiers The Chronology of Water
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-22
Réalisé par Kristen Stewart
Avec Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi
États-Unis / drame
2h08 vost
Un Certain Regard Cannes 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Kristen Stewart
With Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi
United States / drama
2h08 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
German :
Regie: Kristen Stewart
Mit Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi
Vereinigte Staaten / Drama
2h08 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Italiano :
Diretto da Kristen Stewart
Con Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi
Stati Uniti / drammatico
2h08 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Kristen Stewart
Con Imogen Poots, Thora Birch, James Belushi
Estados Unidos / drama
2h08 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
L’événement Cinéma Les Templiers The Chronology of Water Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération