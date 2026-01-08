Cinéma Les Templiers The Mastermind Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers The Mastermind Place du Temple Montélimar mercredi 4 février 2026.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-17

Date(s) :
2026-02-04

Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro
États-Unis drame, policier
1h50 vost

Compétition Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Kelly Reichardt
Starring Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro
United States drama, thriller
1h50 ? vost

Competition ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers The Mastermind Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération