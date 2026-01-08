Cinéma Les Templiers The Mastermind Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers The Mastermind Place du Temple Montélimar mercredi 4 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-17
2026-02-04
Réalisé par Kelly Reichardt
Avec Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro
États-Unis drame, policier
1h50 vost
Compétition Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Kelly Reichardt
Starring Josh O’Connor, Alana Haim, John Magaro
United States drama, thriller
1h50 ? vost
Competition ? Cannes 2025
