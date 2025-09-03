Cinéma Les Templiers The Things you Kill Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers The Things you Kill Place du Temple Montélimar mercredi 3 septembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-09
2025-09-03
1h53 vost
Compétition Reims Polar 2025
Réalisé par Alireza Khatami
Avec Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turquie / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h53 ? vost
Competition ? Reims Polar 2025
Directed by Alireza Khatami
Starring Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turkey / drama
German :
1h53 ? vost
Wettbewerb ? Reims Polar 2025
Regie: Alireza Khatami
Mit Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Türkei / Drama
Italiano :
1h53 ? vost
Competizione ? Reims Polar 2025
Diretto da Alireza Khatami
Con Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turchia / drammatico
Espanol :
1h53 ? vost
Competición ? Reims Polar 2025
Dirigida por Alireza Khatami
Protagonizada por Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turquía / drama
