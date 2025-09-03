Cinéma Les Templiers The Things you Kill Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers The Things you Kill

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-09

Date(s) :
2025-09-03

1h53 vost
Compétition Reims Polar 2025
Réalisé par Alireza Khatami
Avec Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turquie / drame
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h53 ? vost
Competition ? Reims Polar 2025
Directed by Alireza Khatami
Starring Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turkey / drama

German :

1h53 ? vost
Wettbewerb ? Reims Polar 2025
Regie: Alireza Khatami
Mit Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Türkei / Drama

Italiano :

1h53 ? vost
Competizione ? Reims Polar 2025
Diretto da Alireza Khatami
Con Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turchia / drammatico

Espanol :

1h53 ? vost
Competición ? Reims Polar 2025
Dirigida por Alireza Khatami
Protagonizada por Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü
Turquía / drama

