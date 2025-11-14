Cinéma Les Templiers Transmettre dans le cadre du festival alimenterre Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Transmettre dans le cadre du festival alimenterre Place du Temple Montélimar vendredi 14 novembre 2025.

Cinéma Les Templiers Transmettre dans le cadre du festival alimenterre

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Diffusion dans le cadre du festival Alimenterre

Transmettre 52 min.

Réalisé par Jérôme Zindy

France documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Broadcast as part of the Alimenterre festival

Transmettre 52 min.

Directed by Jérôme Zindy

France documentary

German :

Ausstrahlung im Rahmen des Festivals Alimenterre

Weitergeben 52 min.

Regie: Jérôme Zindy

Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Trasmesso nell’ambito del festival Alimenterre

Transmettre 52 min.

Diretto da Jérôme Zindy

Francia documentario

Espanol :

Emisión en el marco del festival Alimenterre

Transmettre 52 min.

Dirigida por Jérôme Zindy

Francia documental

L’événement Cinéma Les Templiers Transmettre dans le cadre du festival alimenterre Montélimar a été mis à jour le 2025-10-10 par Montélimar Tourisme Agglomération