Cinéma Les Templiers Transmettre dans le cadre du festival alimenterre Place du Temple Montélimar

Début : 2025-11-14 18:30:00
2025-11-14
Diffusion dans le cadre du festival Alimenterre
Transmettre 52 min.
Réalisé par Jérôme Zindy
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Broadcast as part of the Alimenterre festival
Transmettre 52 min.
Directed by Jérôme Zindy
France documentary
German :
Ausstrahlung im Rahmen des Festivals Alimenterre
Weitergeben 52 min.
Regie: Jérôme Zindy
Frankreich Dokumentarfilm
Italiano :
Trasmesso nell’ambito del festival Alimenterre
Transmettre 52 min.
Diretto da Jérôme Zindy
Francia documentario
Espanol :
Emisión en el marco del festival Alimenterre
Transmettre 52 min.
Dirigida por Jérôme Zindy
Francia documental
