Cinéma Les Templiers: Trilogie d’Oslo Désir Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-02
2025-08-27
1h58 vost
Réalisé par Dag Johan Haugerud
Avec Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr
Norvège / comédie dramatique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1:58 ? vost
Directed by Dag Johan Haugerud
Starring Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr
Norway / comedy-drama
German :
1h58 ? vost
Regie: Dag Johan Haugerud
Mit Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr
Norwegen / Drama-Komödie
Italiano :
1h58 ? vost
Regia di Dag Johan Haugerud
Interpreti: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr
Norvegia / commedia drammatica
Espanol :
1h58 ? vost
Dirigida por Dag Johan Haugerud
Protagonistas Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr
Noruega / comedia dramática
