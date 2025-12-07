Cinéma les Templiers Un hérisson dans la neige suivi d’un atelier Place du Temple Montélimar
à partir de 3 ans
Réalisateurs : Arnaud Demuynck, Isabelle Favez
France animation
39 min
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
from 3 years
Directors: Arnaud Demuynck, Isabelle Favez
France animation
39 min
German :
ab 3 Jahren
Regisseure: Arnaud Demuynck, Isabelle Favez
Frankreich Animation
39 min
Italiano :
da 3 anni
Registi: Arnaud Demuynck, Isabelle Favez
Francia animazione
39 min
Espanol :
a partir de 3 años
Dirección: Arnaud Demuynck, Isabelle Favez
Francia animación
39 min
