Cinéma Les Templiers- Un poète Place du Temple Montélimar

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-11

2025-11-05

Un poète 2h vost
Prix du Jury Un Certain Regard Cannes 2025
Réalisé par Simón Mesa Soto
Avec Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Colombie comédie dramatique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A poet 2h ? vost
Prix du Jury Un Certain Regard ? Cannes 2025
Directed by Simón Mesa Soto
With Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Colombia comedy-drama

German :

Un poète 2h ? vost
Preis der Jury Un Certain Regard ? Cannes 2025
Regie: Simón Mesa Soto
Mit Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Kolumbien Komödie, Drama

Italiano :

Un poeta 2h?
Premio della giuria Un Certain Regard ? Cannes 2025
Regia di Simón Mesa Soto
Interpreti: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Colombia commedia drammatica

Espanol :

Un poète 2h ? vost
Premio del Jurado Un Certain Regard ? Cannes 2025
Dirigida por Simón Mesa Soto
Protagonistas Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona
Colombia comedia dramática

