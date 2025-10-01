Cinéma Les Templiers Un simple accident Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers
Place du Temple
Montélimar, Drôme

Tarif : 4 EUR

Début : 2025-10-01

Fin : 2025-10-28

2025-10-01

Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Iran, nowadays. A man stumbles across what he believes to be his former torturer. But when confronted with this family man who fiercely denies having been his torturer, doubt creeps in.

German :

Iran, in der heutigen Zeit. Ein Mann begegnet zufällig einem Mann, den er für seinen ehemaligen Folterer hält. Doch angesichts des Familienvaters, der vehement bestreitet, sein Peiniger gewesen zu sein, kommen Zweifel auf.

Italiano :

Iran, nel presente. Un uomo si imbatte in una persona che ritiene essere il suo ex torturatore. Ma di fronte a un padre di famiglia che nega ferocemente di essere stato il suo torturatore, il dubbio si insinua.

Espanol :

Irán, en la actualidad. Un hombre tropieza con alguien que cree que es su antiguo torturador. Pero, frente a un padre de familia que niega ferozmente haber sido su torturador, la duda se apodera de él.

