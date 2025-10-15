Cinéma Les Templiers Une bataille après l’autre Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Une bataille après l’autre Place du Temple Montélimar mercredi 15 octobre 2025.
Cinéma Les Templiers Une bataille après l’autre
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-15
Réalisé par Paul Thomas Anderson
Avec Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
États-Unis / action, comédie
2h42 vost
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Paul Thomas Anderson
Starring Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
United States / action, comedy
2:42 ? vost
German :
Regie: Paul Thomas Anderson
Mit Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
USA / Action, Komödie
2:42 ? vost
Italiano :
Diretto da Paul Thomas Anderson
Interpreti: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
Stati Uniti / azione, commedia
2h42 ? vost
Espanol :
Dirigida por Paul Thomas Anderson
Protagonistas Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn
Estados Unidos / acción, comedia
2h42 ? vost
L’événement Cinéma Les Templiers Une bataille après l’autre Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération