Cinéma Les Templiers Une enfance allemande Île d’Amrum Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Une enfance allemande Île d’Amrum

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-01-06

Date(s) :

2025-12-24

Réalisé par Fatih Akın

Avec Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Allemagne historique

1h33 vost



Cannes Première 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Fatih Ak?n

Starring Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Germany historical

1h33 ? vost



Cannes Premiere 2025

German :

Regie: Fatih Ak?n

Mit Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Deutschland Historisch

1h33 ? vost



Cannes Premiere 2025

Italiano :

Regia di Fatih Ak?n

Interpreti: Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Germania storico

1h33 ? vost



Anteprima a Cannes 2025

Espanol :

Dirigida por Fatih Ak?n

Protagonizada por Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger

Alemania histórica

1h33 ? vost



Estreno en Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Une enfance allemande Île d’Amrum Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération