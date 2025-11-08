Cinéma Les Templiers Une enfance allemande Île d’Amrum Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-24
fin : 2025-01-06
2025-12-24
Réalisé par Fatih Akın
Avec Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Allemagne historique
1h33 vost
Cannes Première 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Fatih Ak?n
Starring Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Germany historical
1h33 ? vost
Cannes Premiere 2025
German :
Regie: Fatih Ak?n
Mit Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Deutschland Historisch
1h33 ? vost
Cannes Premiere 2025
Italiano :
Regia di Fatih Ak?n
Interpreti: Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Germania storico
1h33 ? vost
Anteprima a Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Fatih Ak?n
Protagonizada por Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger
Alemania histórica
1h33 ? vost
Estreno en Cannes 2025
