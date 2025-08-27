Cinéma les templiers Valeur sentimentale Place du Temple Montélimar
Cinéma les templiers Valeur sentimentale
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-16
2025-08-27
2h13 vost
Grand Prix Cannes 2025
Réalisé par Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Stellan Skarsgård
Norvège / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
2h13 ? vost
Grand Prix ? Cannes 2025
Directed by Joachim Trier
Starring Renate Reinsve, Stellan Skarsgård
Norway / drama
German :
2 Stunden 13 Minuten ? vost
Großer Preis ? Cannes 2025
Regie: Joachim Trier
Mit Renate Reinsve, Stellan Skarsgård
Norwegen / Drama
Italiano :
2h13 ? vost
Gran Premio? Cannes 2025
Diretto da Joachim Trier
Interpreti: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård
Norvegia / dramma
Espanol :
2h13 ? vost
Gran Premio ? Cannes 2025
Dirigida por Joachim Trier
En el reparto: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård
Noruega / drama
