Cinéma Les Templiers White Snake avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
White Snake (2019)
1h38
à partir de 8 ans
Réalisé par Ji Zhao, Amp Wong
Chine animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
White Snake (2019)
1h38
ages 8 and up
Directed by Ji Zhao, Amp Wong
China animation
German :
White Snake (2019)
1h38
ab 8 J
Regie: Ji Zhao, Amp Wong
China Animation
Italiano :
Serpente bianco (2019)
1h38
da 8 anni
Diretto da Ji Zhao, Amp Wong
Cina animazione
Espanol :
Serpiente blanca (2019)
1h38
a partir de 8 años
Dirigida por Ji Zhao, Amp Wong
China animación
