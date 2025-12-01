Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers White Snake avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers White Snake avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar samedi 20 décembre 2025.

Cinéma Les Templiers White Snake avec l’Association des échanges franco-chinois

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

White Snake (2019)
1h38
à partir de 8 ans
Réalisé par Ji Zhao, Amp Wong
Chine animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

White Snake (2019)
1h38
ages 8 and up
Directed by Ji Zhao, Amp Wong
China animation

German :

White Snake (2019)
1h38
ab 8 J
Regie: Ji Zhao, Amp Wong
China Animation

Italiano :

Serpente bianco (2019)
1h38
da 8 anni
Diretto da Ji Zhao, Amp Wong
Cina animazione

Espanol :

Serpiente blanca (2019)
1h38
a partir de 8 años
Dirigida por Ji Zhao, Amp Wong
China animación

L’événement Cinéma Les Templiers White Snake avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération