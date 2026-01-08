Cinéma Les Templiers Woman and Child Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Woman and Child Place du Temple Montélimar mardi 10 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-10
fin : 2026-03-10
2026-02-10
Réalisé par Saeed Roustaee
Avec Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi
Iran drame
2h11 vost
Compétition Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Saeed Roustaee
Starring Parinaz Izadyar, Sinan Mohebi, Payman Maadi
Iran drama
2h11 ? vost
Competition ? Cannes 2025
