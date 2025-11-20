Cinéma Les Templiers Zootopie 2 Place du Temple Montélimar

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-01-04

Date(s) :
2025-12-31

Réalisé par Byron Howard, Jared Bush
États-Unis animation
1h48

à partir de 6 ans
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Byron Howard, Jared Bush
United States animation
1h48

ages 6 and up

German :

Regie: Byron Howard, Jared Bush
Vereinigte Staaten Animation
1h48

ab 6 Jahren

Italiano :

Diretto da Byron Howard, Jared Bush
Stati Uniti animazione
1h48

da 6 anni

Espanol :

Dirigida por Byron Howard, Jared Bush
Estados Unidos animación
1h48

a partir de 6 años

