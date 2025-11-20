Cinéma Les Templiers Zootopie 2 Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-31
Réalisé par Byron Howard, Jared Bush
États-Unis animation
1h48
à partir de 6 ans
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Byron Howard, Jared Bush
United States animation
1h48
ages 6 and up
German :
Regie: Byron Howard, Jared Bush
Vereinigte Staaten Animation
1h48
ab 6 Jahren
Italiano :
Diretto da Byron Howard, Jared Bush
Stati Uniti animazione
1h48
da 6 anni
Espanol :
Dirigida por Byron Howard, Jared Bush
Estados Unidos animación
1h48
a partir de 6 años
L’événement Cinéma Les Templiers Zootopie 2 Montélimar a été mis à jour le 2025-11-18 par Montélimar Tourisme Agglomération