Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin Cinéma le Vox Luzy

Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Cinéma À 14h au cinéma Le Vox, 9 rue des Remparts.

Séance cinéma muet et burlesque Projection du film Les Temps Modernes de Charlie Chaplin.

Organisé par Comité de Développement

Centre social et culturel

Sceni Qua Non .

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@sceniquanon.com

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English : Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin

L’événement Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin Luzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan