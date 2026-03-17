Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin Cinéma le Vox Luzy

Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin Cinéma le Vox Luzy mardi 14 avril 2026.

Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 5.5 – 5.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Cinéma À 14h au cinéma Le Vox, 9 rue des Remparts.
Séance cinéma muet et burlesque Projection du film Les Temps Modernes de Charlie Chaplin.
Organisé par Comité de Développement
Centre social et culturel
Sceni Qua Non   .

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@sceniquanon.com

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English : Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin

L’événement Cinéma Les temps modernes de Charlie Chaplin Luzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan

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