Cinéma L’étranger Salle socio-culturelle Coulonges-sur-l’Autize

Cinéma L’étranger

Salle socio-culturelle Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.

6,50€ adulte 5€ de 18 ans

Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur www.cinemacoulonges.com

Renseignements Facebook Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize .

Salle socio-culturelle Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

