Cinéma L’étranger Salle socio-culturelle Coulonges-sur-l’Autize

Salle socio-culturelle Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Séance à 20h30 précises, ouverture de la billetterie 30 min avant.
6,50€ adulte 5€ de 18 ans
Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur www.cinemacoulonges.com
Renseignements Facebook Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize .
Salle socio-culturelle Rue du commerce Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
