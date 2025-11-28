Cinéma L’étranger Cinéma Labor Dieulefit
Cinéma L’étranger
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-28 21:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-28
Drame
Durée 2h
de et par François Ozon
Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com
English :
Drama
Running time 2 hours
by and about François Ozon
With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
German :
Drama
Dauer 2 Std
von und mit François Ozon
Mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Italiano :
Dramma
Durata 2 ore
di e su François Ozon
Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Espanol :
Drama
Duración 2 horas
por y sobre François Ozon
Con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
