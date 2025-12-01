Cinéma | L’Étranger Centre Culturel Langeac
Cinéma | L’Étranger
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Début : 2025-12-17 20:30:00
fin : 2025-12-17
2025-12-17
2h 03min | Drame | De François Ozon | Par François Ozon | Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
English :
2h 03min | Drama | By François Ozon | With Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin
