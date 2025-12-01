Cinéma L’étranger Espace Animation Les Houches
Cinéma L’étranger Espace Animation Les Houches dimanche 21 décembre 2025.
Cinéma L’étranger
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 17:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
L’étranger de François Ozon avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin France, Belgique, Maroc 2025 Durée 2h00 Label Les Coups de cœur de Cinébus
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
L’étranger by François Ozon with Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin France, Belgium, Morocco 2025 Running time 2h00 Label Les Coups de c?ur de Cinébus
German :
L?étranger von François Ozon mit Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin Frankreich, Belgien, Marokko 2025 Dauer 2h00 Label: Les Coups de c?ur de Cinébus
Italiano :
L’étranger di François Ozon con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin Francia, Belgio, Marocco 2025 Durata 2h00 Etichetta: Les Coups de c?ur de Cinébus
Espanol :
L’étranger de François Ozon con Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin Francia, Bélgica, Marruecos 2025 Duración 2h00 Label: Les Coups de cœur de Cinébus
L’événement Cinéma L’étranger Les Houches a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc