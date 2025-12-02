Cinéma L’étranger Salle des fêtes Mouchard

Cinéma L’étranger

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

2025-12-02 20:30:00

Mardi 2 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard.

De François Ozon

Avec Benjamin Voison, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Drame France 2h00

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

Adaptation de L’Étranger d’Albert Camus. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté animation@valdamour.com

