Cinéma L’Étranger Saint-Affrique

Cinéma L’Étranger

Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion.

Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

De François Ozon

Avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin .

Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10

English :

Algiers, 1938. Meursault, a modest employee in his thirties, buries his mother without showing the slightest emotion.

German :

Algier, 1938. Meursault, ein junger Mann in den Dreißigern, ein bescheidener Angestellter, beerdigt seine Mutter, ohne die geringste Gefühlsregung zu zeigen.

Italiano :

Algeri, 1938. Meursault, un modesto impiegato trentenne, seppellisce la madre senza mostrare la minima emozione.

Espanol :

Argel, 1938. Meursault, un modesto empleado treintañero, entierra a su madre sin mostrar la menor emoción.

