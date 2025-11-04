Cinéma L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme Champagnac-la-Rivière
Cinéma L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme Champagnac-la-Rivière mardi 4 novembre 2025.
Cinéma L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme
Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Synopsis Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque. .
Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 17 72 communication@champagnac-la-riviere.fr
Cinéma L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme
