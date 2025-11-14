Cinéma L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme La Chapelle-en-Vercors
Cinéma L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif : 7 – 7 – EUR

Date :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
Date(s) :
2025-11-14
Film L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme de Pierre Richard 1h28 Tout public
Salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 22 38 gestion@vertapop.fr
English :
Film L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme by Pierre Richard 1h28 All audiences
German :
Film L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme von Pierre Richard 1h28 Alle Altersgruppen
Italiano :
Film L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme di Pierre Richard 1h28 Tutti gli spettatori
Espanol :
Película L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme de Pierre Richard 1h28 Todos los públicos
