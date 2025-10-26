Cinéma L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme Espace Animation Les Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-26 17:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme De Pierre Richard Avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern France 2025 Durée 1h28
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
« L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » (The Man Who Saw the Bear Who Saw the Man) By Pierre Richard With Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern France 2025 Running time 1h28
German :
« L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » Von Pierre Richard Mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern Frankreich 2025 Dauer 1h28
Italiano :
« L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » (L’uomo che vide l’orso che vide l’uomo) Di Pierre Richard Con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern Francia 2025 Durata 1h28
Espanol :
« L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » (El hombre que vio al oso que vio al hombre) De Pierre Richard Protagonizada por Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern Francia 2025 Duración 1h28
