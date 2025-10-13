Cinéma « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » Mur-de-Barrez

Cinéma « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » Mur-de-Barrez lundi 13 octobre 2025.

Cinéma « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme »

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

abonnement (10 séances)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-13

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-13

Comédie de Pierre Richard avec Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern. Durée 1h28min

Grégoire et Michel ne sont pas de la même génération mais ils sont unis par l’amitié, l’amour de la nature et une grande affection pour un ours échappé d’un cirque. 30 .

1 bis, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

English :

Comedy by Pierre Richard with Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern. Running time: 1h28min

German :

Komödie von Pierre Richard mit Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern. Dauer: 1h28min

Italiano :

Commedia di Pierre Richard con Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern. Durata: 1h28min

Espanol :

Comedia de Pierre Richard protagonizada por Pierre Richard, Timi-Joy Marbot, Gustave Kervern. Duración: 1h28min

L’événement Cinéma « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme » Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)