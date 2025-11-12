Cinéma L’HOMME QUI RÉTRÉCIT Saint-Affrique

Cinéma L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

L’homme qui rétrécit, nouvelle adaptation du roman culte de Richard Matheson, nous entraine dans le sillage de Paul, un homme ordinaire, qui partage sa vie entre son entreprise de construction navale, sa femme Elise, et leur fille Mia.

Lors d’une sortie en mer, Paul se retrouve confronté à un étrange phénomène météorologique inexpliqué. Dès lors, Paul rétrécit inexorablement, sans que la science ne puisse lui expliquer pourquoi ni lui être d’aucun secours. Quand, par accident, il se retrouve prisonnier dans sa propre cave, et alors qu’il ne mesure plus que quelques centimètres, il va devoir se battre pour survivre dans cet environnement banal devenu périlleux. Lors de cette expérience, Paul va se retrouver confronté à lui-même, à son humanité, et tentera de répondre aux grandes interrogations de l’existence. L’homme qui rétrécit est tout à la fois un récit initiatique et un grand film d’aventure.

De Jan Kounen

| Par Jan Kounen, Christophe Deslandes

Avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Daphné Richard .

The Shrinking Man, a new adaptation of Richard Matheson?s cult novel, follows Paul, an ordinary man who divides his life between his shipbuilding business, his wife Elise, and their daughter Mia.

Der Mann, der schrumpft, eine Neuverfilmung des Kultromans von Richard Matheson, führt uns in die Fußstapfen von Paul, einem gewöhnlichen Mann, der sein Leben zwischen seinem Schiffbauunternehmen, seiner Frau Elise und ihrer Tochter Mia aufteilt.

The Shrinking Man, nuovo adattamento del romanzo cult di Richard Matheson, segue le tracce di Paul, un uomo comune che divide la sua vita tra la sua attività di costruttore navale, sua moglie Elise e la loro figlia Mia.

El hombre menguante, nueva adaptación de la novela de culto de Richard Matheson, sigue los pasos de Paul, un hombre corriente que divide su vida entre su negocio de construcción naval, su esposa Elise y su hija Mia.

